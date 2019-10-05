رفع حظر التجول في بغداد بدءا من الخامسة فجر السبت ( ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 01:00

رفع حظر التجول في بغداد بدءا من الخامسة فجر السبت ( ا ف ب)

منذ 57 mins 5 October، 2019
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