اليمن: قوى العدوان تستهدف منازل اليمنيين في منطقة كيلو16 في الحديدة بالعيارات الرشاشة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 23:20
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حركة حماس: الاستهداف الصهيوني يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة لمواجهة العدو المركزي ونبذ الخلافات الطارئة
الرئيسان الروسي والكازاخستاني يؤكدان خلال لقاء في سوتشي على اهمية إستمرار محادثات استانا السياسية لحل الأزمة السورية
المرجعية الدينية في العراق ترفض وتدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية وعلى الممتلكات
المرجعية الدينية: المظاهرات انساقت الى اعمال شغب وصدامات دامية خلفت ضحايا واضرارا على المؤسسات الحكومية
كتلة سائرون: المندسون يسعون لحرف التظاهرات عن بوصلتها وسننهي تجميد عضويتنا بالبرلمان عند وضع برنامج يستجيب للمطالب
الدفاع العراقية: مندسون أطلقوا النار نحو المتظاهرين وقوات الأمن لإثارة الفتنة ولن نسمح بتشويه التظاهرات المطلبية المحقة
خلية الاعلام الأمني في العراق: استشهاد 2 من عناصر القوات الأمنية ومواطنين 2 وسط بغداد بنيران قناصين مجهولين
الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفد معاهدة أوتاوا لحظر الالغام المضادة للافراد: ماذا ستفعلون مع "اسرائيل" في هذا المجال؟
الرئيس سعد الحريري: لدينا الكثير من العمل في قطاع الزراعة وأنا مع الدعم الموجه فالدعم الذي نقوم به حاليا لا نستفيد منه
وزير الزراعة حسن اللقيس: سنعمد الى تسريع إجراءات تنظيم وضع المزارع ومنها سجّل المزارع والضمان الاجتماعي وقانون المزارعة
النائب السابق بطرس حرب: أوضحت للنائب العام المالي آليات عمل الوزارة وشركات الخليوي ووضعت نفسي بتصرفه لمؤازرته بالتحقيق
وزير الاعلام جمال الجراح: هناك إجراءات يجب أن يتبعها المدعي العام المالي ومستعدون للجنة تحقيق نيابية شرط أن تكون علنية
شقير: عندما تضع لجنة الاتصالات الشق السياسي جانبا أفكر بالحضور ومنعت شركة تاتش من النزول للجنة واذا أرادوا ذلك فسأفعل
تجمّع العلماء المسلمين يحذّر من اعتماد أساليب الترقيع الاقتصادي ويدعو القادة الروحيين لرفع الغطاء عن كل فاسد لمحاسبته
هيئة التنسيق النقابية تؤكد عدم قبول اعادة النظر بمكتسبات الموظفين ورفع المحسومات التقاعدية والمس بالنظام التقاعدي
الجيش اللبناني: إحالة السوري (أ.و.) للقضاء لاتصاله بأرقام "اسرائيلية" والتواصل مع أشخاص "اسرائيليين" بالأراضي المحتلة
الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب: شراء 4 أطنان تفاح لبناني وتوزيعها على الطلاب اللبنانيين والسوريين في بعلبك الهرمل
تونس: دعوة أكثر من 7 ملايين شخص للمشاركة بالانتخاب البرلمانية الأحد التي يتنافس فيها حوالى 15 ألف مرشح على 217 مقعدا
الرئيس الاميركي: لا اعلم اذا كنت سأتعاون مع الكونغرس بالتحقيق الذي بدأه الديموقراطيون بهدف عزلي وهذا يتوقف على المحامين
تركيا: اطلاق سراح النائب الكردي "سري ثريا اوندر" بعد قرار المحكمة الدستورية بأن اتهامه بالدعاية للإرهاب مخالف للقانون
اليونان وبلغاريا وقبرص تسعى الى تقديم مبادرة الى دول الاتحاد الأوروبي للتقاسم العادل لأعباء الهجرة بشأن شرق المتوسط
رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا الى ضبط تدفق المهاجرين في بحر ايجه ومراجعة الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الاوروبي
نيابة مكافحة الارهاب الفرنسية: تسلمنا التحقيق بقتل 4 عناصر شرطة طعنا بسكين في باريس بوصفه اغتيالا نفذته عصابة إرهابية
البحرية الفرنسية: انقاذ 31 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا بعد تعطّل قواربهم في بحر المانش
بريطانيا: الحكومة تدفع 1.2 مليار جنيه استرليني لمصرف ايراني اثر صدور حكم قضائي يدين العقوبات المفروضة عليه منذ الـ2009
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
اليمن: قوى العدوان تستهدف منازل اليمنيين في منطقة كيلو16 في الحديدة بالعيارات الرشاشة (المسيرة)
منذ 9 mins
4 October، 2019
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