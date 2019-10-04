اليمن: قوى العدوان تستهدف منازل اليمنيين في منطقة كيلو16 في الحديدة بالعيارات الرشاشة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 23:20

اليمن: قوى العدوان تستهدف منازل اليمنيين في منطقة كيلو16 في الحديدة بالعيارات الرشاشة (المسيرة)

منذ 9 mins 4 October، 2019
أخبار موقع المنار

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