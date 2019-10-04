رويترز: السعودية تدرس بجدية اقتراحا لأنصار الله لوقف إطلاق النار في #اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 23:20

رويترز: السعودية تدرس بجدية اقتراحا لأنصار الله لوقف إطلاق النار في #اليمن

منذ 1 ساعة 4 October، 2019
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