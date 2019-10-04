الجوف: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان على مواقع للمرتزقة في جبهة السلان خلفت خسائر في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 4 2019 - 21:40

الجوف: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان على مواقع للمرتزقة في جبهة السلان خلفت خسائر في صفوفهم

منذ 54 mins 4 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة