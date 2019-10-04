موسوي: لا صفة قانونية لتدخل الخارجية الفرنسية في ملف الرعايا الايرانيين

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف الرعايا الايرانيين يفتقد للصفة القانونية، مؤكدا بان هذا الاجراء لا يساعد في حل القضية بل يزيد ايضا في تعقيد مسار المرافعة.

وفي الرد على التصريحات التدخلية للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول المواطنة الايرانية فاريبا عدلخاه قال موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعترف رسميا بالجنسية المزدوجة لرعاياها لذا فان السيدة عدلخاه تعتبر مواطنة ايرانية وهي تحظى بجميع حقوق المواطنة للرعايا الايرانيين.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان ملف عدلخاه يتم البت فيه حاليا في اطار قوانين المحاكمة العادلة في البلاد من قبل السلطة القضائية.

المصدر: وكالة ارنا