موسوي: لا صفة قانونية لتدخل الخارجية الفرنسية في ملف الرعايا الايرانيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 4 2019 - 21:40

موسوي: لا صفة قانونية لتدخل الخارجية الفرنسية في ملف الرعايا الايرانيين

منذ 59 mins 4 October، 2019
الخارجية الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف الرعايا الايرانيين يفتقد للصفة القانونية، مؤكدا بان هذا الاجراء لا يساعد في حل القضية بل يزيد ايضا في تعقيد مسار المرافعة.

وفي الرد على التصريحات التدخلية للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول المواطنة الايرانية فاريبا عدلخاه قال موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعترف رسميا بالجنسية المزدوجة لرعاياها لذا فان السيدة عدلخاه تعتبر مواطنة ايرانية وهي تحظى بجميع حقوق المواطنة للرعايا الايرانيين.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان ملف عدلخاه يتم البت فيه حاليا في اطار قوانين المحاكمة العادلة في البلاد من قبل السلطة القضائية.

المصدر: وكالة ارنا

التعليقات

ذات صلة