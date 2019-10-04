التحكم المروري : تجمع عدد من المحتجين في محلة ساحة #شتورا و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 21:40
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بريطانيا: الحكومة تدفع 1.2 مليار جنيه استرليني لمصرف ايراني اثر صدور حكم قضائي يدين العقوبات المفروضة عليه منذ الـ2009
حركة حماس: الاستهداف الصهيوني يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة لمواجهة العدو المركزي ونبذ الخلافات الطارئة
الرئيسان الروسي والكازاخستاني يؤكدان خلال لقاء في سوتشي على اهمية إستمرار محادثات استانا السياسية لحل الأزمة السورية
المرجعية الدينية في العراق ترفض وتدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية وعلى الممتلكات
المرجعية الدينية: المظاهرات انساقت الى اعمال شغب وصدامات دامية خلفت ضحايا واضرارا على المؤسسات الحكومية
كتلة سائرون: المندسون يسعون لحرف التظاهرات عن بوصلتها وسننهي تجميد عضويتنا بالبرلمان عند وضع برنامج يستجيب للمطالب
الدفاع العراقية: مندسون أطلقوا النار نحو المتظاهرين وقوات الأمن لإثارة الفتنة ولن نسمح بتشويه التظاهرات المطلبية المحقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك تعاون من قبل إيران بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة
الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفد معاهدة أوتاوا لحظر الالغام المضادة للافراد: ماذا ستفعلون مع "اسرائيل" في هذا المجال؟
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: المطلوب موقف وطني جامع يرفض وضع لبنان تحت وصاية أميركية
كتلة ضمانة الجبل تشدد على ضرورة إقرار الإصلاحات لموازنة 2020 ومن ضمنها إقرار دفاتر الشروط وإطلاق مناقصة الكهرباء
وزير الصحة جميل جبق: قررنا مباشرة دعم مركز سرطان الأطفال وقد خصصنا موازنة للمساهمة في تغطية إحتياجاته
النائب السابق بطرس حرب: أوضحت للنائب العام المالي آليات عمل الوزارة وشركات الخليوي ووضعت نفسي بتصرفه لمؤازرته بالتحقيق
شقير: عندما تضع لجنة الاتصالات الشق السياسي جانبا أفكر بالحضور ومنعت شركة تاتش من النزول للجنة واذا أرادوا ذلك فسأفعل
وزير الزراعة حسن اللقيس: نؤمن بقدرة القطاع الزراعي على التطور اذا حظي بالدعم المناسب مع توفر الطاقات الكامنة للزراعة
فعاليات عكار السياسية والنقابية والتربوية والمصرفية والصحية والبلدية تستعد للمشاركة السبت في حملة يوم التفاح اللبناني
تجمّع العلماء المسلمين يحذّر من اعتماد أساليب الترقيع الاقتصادي ويدعو القادة الروحيين لرفع الغطاء عن كل فاسد لمحاسبته
هيئة التنسيق النقابية تؤكد عدم قبول اعادة النظر بمكتسبات الموظفين ورفع المحسومات التقاعدية والمس بالنظام التقاعدي
نقابة الصرافين تهدد باعلان توقف كامل قطاع الصرافة عن العمل إذا إستمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني وإتهامها المجحف
اتحاد نقابات المخابز والافران يحذر من التوقف عن العمل بسبب الاضطرار لتسديد المستحقات بالدولار المفقود والبيع بالليرة
تونس: دعوة أكثر من 7 ملايين شخص للمشاركة بالانتخاب البرلمانية الأحد التي يتنافس فيها حوالى 15 ألف مرشح على 217 مقعدا
الرئيس الاميركي: لا اعلم اذا كنت سأتعاون مع الكونغرس بالتحقيق الذي بدأه الديموقراطيون بهدف عزلي وهذا يتوقف على المحامين
فرنسا: استمرار التحقيق مع زوجة موظف المخابرات الذي قتل 4 من عناصر الشرطة طعنا بسكين في باريس لمعرفة دوافع الجريمة
وزارة البترول المصرية: خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا للتر الواحد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
التحكم المروري : تجمع عدد من المحتجين في محلة ساحة #شتورا و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
4 October، 2019
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