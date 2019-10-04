التحكم المروري : تجمع عدد من المحتجين في محلة ساحة #شتورا و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 21:40

التحكم المروري : تجمع عدد من المحتجين في محلة ساحة #شتورا و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 4 October، 2019
أخبار موقع المنار

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