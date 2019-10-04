الحكومة البريطانية تدفع 1.2 مليار جنيه إسترليني كغرامة لمصرف “ملت” الإيراني

قال سفير إيران في لندن “حميد بعيدي نجاد”، إن الحكومة البريطانية دفعت 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى مصرف “ملت”، بعد قرار صدر من المحكمة البريطانية بالزام وزارة الخزانة البريطانية بدفع الغرامة للمصرف الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب بعيدي نجاد: انه تم دفع الغرامة التي قررتها المحكمة البريطانية على الحكومة البريطانية لبنك “ملت” قبل 4 اشهر.

واعتبر السفير الايراني في لندن، قرار المحكمة البريطانية نجاحا قانونيا مهما لايران متابعا: ان هذه الغرامة جاءت وفقا لقرار المحكمة البريطانية وبسبب عدم قانونية الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة البريطانية منذ العام 2009 ولعدة اعوام على بنك “ملت”.

وكان بنك “ملت” (الشعب) الايراني قد اعلن الاسبوع الماضي في رسالة الى منظمة البورصة في موقع “كدال” انه تم استيفاء مبلغ التعويض المتفق عليه مع وزارة الخزانة البريطانية والمتعلق بالشكوى المرفوعة من قبل البنك بسبب الحظر المفروض عليه من قبل هذه الوزارة.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد ادرجت بنك “ملت” ضمن قائمة الحظر في العام 2009 باتهام “المشاركة في البرنامج النووي الايراني” الا ان البنك رفع شكوى ضد الوزارة بسبب حظر انشطته البنكية في القطاع المالي البريطانية وبالتالي اصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارها عام 2013 لصالح هذا البنك واعلنت بان فرض الحظر عليه كان غير قانوني.

المصدر: مهر