الامن الداخلي: لا صحة لما جرى تناقله من أخبار حول وجود شبكات لخطف الأطفال من أمام المدارس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 19:56

الامن الداخلي: لا صحة لما جرى تناقله من أخبار حول وجود شبكات لخطف الأطفال من أمام المدارس

منذ 24 mins 4 October، 2019
قوى الامن الداخلي
لبنان

نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان في بيان لها الجمعة ما جرى تناقله من أخبار حول وجود شبكات لخطف الأطفال من أمام المدارس.

وقال البيان “ننفي ما جرى تناقله من أخبار حول وجود شبكات لخطف الأطفال من أمام المدارس، والذي أوضحنا من خلاله بأن التحقيق ما زال مستمرا في محاولة خطف واحدة”، وتابع “بعد انتهاء التحقيق، من قبل شعبة المعلومات، بهذه الحالة التي أثيرت عن محاولة خطف طفل بواسطة سيارة من أمام مدرسة في بيروت، تم التأكد من عدم صحتها”.

ولفت البيان الى انه “جرى التحقيق في ملابسات حالة أخرى أثيرت بتاريخ الأمس 3/10/2019 عن محاولة خطف في منطقة المنية، وأيضا جرى التأكد من عدم حصولها”، وتابع “تطلب المديرية العامة من المواطنين عدم الخوف والقلق، وتهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أو تداول أي خبر، إلا بعد التأكد من صحته، كي لا يؤدي هذا الأمر إلى إثارة الذعر في نفوس الطلاب والأهالي على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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