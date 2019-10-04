الحكومة البريطانية تدفع 1.5 مليار دولار إلى بنك “ملت” الايراني بعد قرار محكمة بريطانية بعدم قانونية الحظر المفروض على البنك منذ 2009 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 19:56

الحكومة البريطانية تدفع 1.5 مليار دولار إلى بنك “ملت” الايراني بعد قرار محكمة بريطانية بعدم قانونية الحظر المفروض على البنك منذ 2009

منذ 43 mins 4 October، 2019
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