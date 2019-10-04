الحريري: لم يحصل شيء للعلاقة مع باسيل كي يتم ترميمها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 19:56

الحريري: لم يحصل شيء للعلاقة مع باسيل كي يتم ترميمها

منذ 46 mins 4 October، 2019
الحريري
لبنان

نفى رئيس الحكومة سعد الحريري أن يكون قد تم تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة.

وقال الحريري الجمعة “نحن نعمل على كل الملفات في وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام تركيزا على الإصلاحات، لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة”.

ورأى باسيل أن “هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد”، وتابع “صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل”، وتمنى على “من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه”، واضاف “هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة”.

ووصف الحريري اللقاء مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بـ”الجيد جدا”، وتابع “لم يحصل شيء للعلاقة مع باسيل لكي يتم ترميمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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