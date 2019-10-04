الصحة الفلسطينية: شهيد و 54 إصابة مختلفة منها 22 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 19:56

الصحة الفلسطينية: شهيد و 54 إصابة مختلفة منها 22 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات العودة

منذ 50 mins 4 October، 2019
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