اللقيس: سنعمد فورا لتسريع الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع المزارع اللبناني

قال وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية حسن اللقيس “سنعمد فورا إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع المزارع اللبناني، ومن ضمنها سجل المزارع والضمان الاجتماعي وقانون المزارعة، بالتعاون الوثيق مع جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص”.

واضاف اللقيس خلال الجلسة الختامية لورشة العمل، التي نظمتها وزارة الزراعة في السراي الكبير بعنوان “تحول الزراعة في لبنان:التحديات والفرص” الجمعة “أما في ما يخص مسألة إدارة الاراضي والتبادل التجاري، فسيكونان قيد المتابعة الجدية مع كل المعنيين ونحن نستفيد من مشاركة معالي وزيري المالية والاقتصاد والتجارة معنا اليوم لتحديد سبل التدخل الفعالة وآليات المعالجة”.

وشدد اللقيس على “دعم تحسين القيمة المضافة للقطاع الزراعي والغذائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية من أجل المساهمة في خلق فرص عمل للنساء والشباب وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتحسين دخل المزارع اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام