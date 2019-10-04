الحريري: تأخرنا في تطوير أنفسنا بما يخص توجيه زراعتنا

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري “تأخرنا في تطوير أنفسنا في ما يخص توجيه زراعتنا، فالتغيير لدينا يأخذ وقتا لأن الجميع متمسك بأسلوبه وطريقته”.

واضاف الحريري في ختام ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الزراعة في السراي الكبير بعنوان “تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص” الجمعة “كان الاتفاق مع وزير الزراعة أنه لا يمكن أن نبقى مكاننا، فأطيب فاكهة موجودة في لبنان، فلماذا لا نصدر حتى الآن؟”.

وتابع الحريري ان “سبب ذلك فهو أننا لم نطور أنفسنا بعد”، واشار الى انه “لدينا الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به في الزراعة، وأنا مع الدعم، ولكن يجب أن يكون موجها، فالدعم الذي نقوم به حاليا لا نستفيد منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام