“الديمقراطي اللبناني”: الوضع الإقتصادي يتطلب إصلاحات جذرية تخرج البلاد من الازمة

قال الحزب “الديمقراطي اللبناني” في بيان له الجمعة إن “الوضع الإقتصادي الراهن يتطلب جدية أكبر في التعاطي وقناعة لدى جميع الأفرقاء بضرورة الوصول إلى إصلاحات جذرية تخرج البلاد من أزمتها التي تزداد يوما بعد يوم”.

وشدد البيان على “أهمية هذا القطاع في المساهمة المباشرة بتحريك عجلة الإقتصاد بكل مجالاته”، ودعا “المعنيين إلى الإسراع في اتخاذ القرار بالبدء بتدعيم قروض الإسكان وإعطائها إلى الشباب اللبناني”.

واستنكر البيان “قيام بعض الجهات الموتورة باستغلال التحرك الشعبي الأخير الذي ضم عددا من الناس التي قررت التظاهر بشكل سلمي تعبيرا عن وجعها في ظل هذه الأوضاع للتعرض إلى مقام رئيس الجمهورية بهدف تحميله مسؤولية الفساد السياسي للطبقة الحاكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم، تشويها للحقائق أمام الرأي العام اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام