استشهاد فلسطيني واصابة آخرين برصاص الاحتلال خلال مشاركة الآلاف في الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 18:12
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
استشهاد فلسطيني واصابة آخرين برصاص الاحتلال خلال مشاركة الآلاف في الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار
منذ 35 mins
4 October، 2019
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