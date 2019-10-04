صنعاء تحتشد مبارِكةً عملية “نصر من الله”

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، عصر اليوم الجمعة، ثلاث مسيرات حاشدة احتفاءً بالعملية العسكرية “نصر من الله” في محور نجران.

واحتشد عشرات الآلاف من اليمنيين الى الساحة الغربية لحديقة الثورة، وأمام بوابة جامعة صنعاء، وجسر المالية، حاملين شعارات الحرية المناهضة للهيمنة الأمريكية، والمنددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة، وصورا لشهداء عملية “نصر من الله”.

وأشادت الجماهير المحتشدة بالإنجاز العظيم الذي أحرزه الجيش اليمني واللجان الشعبية في جميع محاور القتال ومنها عملية نصر من الله التي أحدثت حالة من الذعر والرعب لدى الأعداء وكشفت قوة وبسالة المقاتل اليمني وباركوا لقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية بالمجلس السياسي ولكل الشرفاء في البلد بعملية “نصر من الله” في محور نجران .

وألقيت خلال المسيرات مشاركات خطابية وشعرية باركت العملية وأكدت مواصلة التصدي ومواجهة العدوان حتى النصر المؤزر.

المصدر: المسيرة