“تجمع العلماء”: لرفع الغطاء عن كل فاسد ايا كانت طائفته

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “لا بد من أن يعي المسؤولون في لبنان أن اعتماد أساليب الترقيع الاقتصادي واللجوء إلى فرض ضرائب على الفقراء والتغاضي عن ارتفاع الأسعار ارتفاعا فاحشا، سيساهم في خلق ثورة شعبية”.

وانتقد التجمع في بيان له “عدم تدخل الدولة ومصرف لبنان في حماية الليرة وعدم فتح باب ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، بل الابتداء بمحاسبة الكبار قبل الصغار”، واعتبر ان “كل ذلك سيساهم في خلق ثورة شعبية تكون سببا لإضعاف بلدنا والسيطرة عليه من خلال الاقتصاد بعد فشلهم في السيطرة عليه من خلال العسكر”.

ودعا التجمع “القادة الروحيين كافة الى الاجتماع والإعلان عن رفع الغطاء عن كل فاسد وأن الطائفة والمذهب منه براء وتحريم أي تدخل لحمايته وإعطاء الدولة والقضاء خاصة الحصانة الكاملة للخوض في المحاسبة حتى النهاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام