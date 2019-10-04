اجتماع سوداني أثيوبي مصري حول سد النهضة

أفاد مكتب وزير الموارد المائية والري في السودان، ياسر عباس، اليوم الجمعة، ببدء لقاءات وزراء الري والموارد الطبيعية في السودان وأثيوبيا ومصر، لبحث أسس قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، صباح اليوم بفندق السلام “روتانا” بالخرطوم.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزير السوداني أن الوزراء سيناقشون نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي اَختتمت اجتماعاتها، أمس الخميس، وأن الجلسة الافتتاحية المغلقة بدأت عند الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي للخرطوم) بحضور الوزراء الثلاث واللجان الفنية.

وأوضح عباس، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي هو مواصلة لاجتماع اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وأثيوبيا ومصر، بهدف بحث مقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الأثيوبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك