حجة: إعطاب جرافة عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي بقذائف المدفعية غرب حرض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 16:22

حجة: إعطاب جرافة عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي بقذائف المدفعية غرب حرض

منذ 19 mins 4 October، 2019
أخبار موقع المنار

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