الشيخ شريفة: لماذا هذا التأخير في معالجات الوضع الاقتصادي والمالي؟

سأل الامين العام للاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة “لماذا هذا التأخير في معالجات الوضع الاقتصادي والمالي؟ هل هذا الامر مقصود؟ ومن هو المستفيد؟ لماذا لم يمض المسؤولون الى الآن في ما اتفق عليه من بنود في اجتماع القصر الجمهوري؟”.

وقال الشيخ شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت إن “ما يحصل في هذا الإطار مخيف ويدعونا الى الطلب من المسؤولين توضيح ما يحصل على المستوى الاقتصادي حتى يتم تسريع الخطوات الازمة لإنقاذ البلد، ومنها الشق المتعلق بمناقشة الموازنة، والتي نسمع انها تسلك طريق الاقرار في الوقت المحدد، وهذا امر ننوه به وبجهود العاملين لاقرار الموازنة، حيث اننا نحتاج الى جهود الجميع للخروج من الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام