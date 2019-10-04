الشيخ شريفة: لماذا هذا التأخير في معالجات الوضع الاقتصادي والمالي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 16:24

الشيخ شريفة: لماذا هذا التأخير في معالجات الوضع الاقتصادي والمالي؟

منذ 50 mins 4 October، 2019
الشيخ حسن شريفة
لبنان

سأل الامين العام للاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة “لماذا هذا التأخير في معالجات الوضع الاقتصادي والمالي؟ هل هذا الامر مقصود؟ ومن هو المستفيد؟ لماذا لم يمض المسؤولون الى الآن في ما اتفق عليه من بنود في اجتماع القصر الجمهوري؟”.

وقال الشيخ شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت إن “ما يحصل في هذا الإطار مخيف ويدعونا الى الطلب من المسؤولين توضيح ما يحصل على المستوى الاقتصادي حتى يتم تسريع الخطوات الازمة لإنقاذ البلد، ومنها الشق المتعلق بمناقشة الموازنة، والتي نسمع انها تسلك طريق الاقرار في الوقت المحدد، وهذا امر ننوه به وبجهود العاملين لاقرار الموازنة، حيث اننا نحتاج الى جهود الجميع للخروج من الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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