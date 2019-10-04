الشيخ ذو النوري: أمريكا لم يعد لديها ما تفرضه من حظر على ايران

اعلن رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي في ايران الشيخ مجتبى ذوالنوري ان اميركا طبقت جميع الوان الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الحظر الجديد هو في الواقع هو تكرار للحظر السابق بصورة جديدة.

واشار ذوالنوري في تصريح لوكالة فارس اليوم الجمعة الى تصريحات الامام السيد علي الخامنئي القاضية بفشل الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران وقال ان الادارة الاميركية بذلت كل ما لديها على صعيد فرض الحظر والضغوط القصوى على ايران ولم يعد لديها خيارا مؤثرا جديدا في هذا السياق حتى تلجا اليه.

وتابع ان الدول المختلفه لم تلتزم عمليا بالحظر الاميركي ضد ايران ونشهد اليوم دولا مثل الصين وروسيا والهند ودولا اخرى تواصل علاقاتها الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايراينة بشكل ملحوظ حتى نفطنا يباع في بعض الاسواق ونستورد وتخصص عاداته لاستيراد السلع التي هي حاجة البلاد .

واكد ان الاميركيين لم يعد لديهم سهم ليطلقوه على ايران وان الحظر الذي يفرضونه في الغالب هو مكرر او يجري تغيير صورته ومن هنا فان اجراءاتهم لم تعطي اكلها وباتت امام طريق مسدود .

المصدر: وكالة فارس