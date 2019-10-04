قاسم هاشم: وجود الناس في المناطق الجنوبية الحدودية تأكيد وتثبيت للهوية الوطنية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان “وجود الناس في المناطق الجنوبية الحدودية وخصوصا العرقوب هو تأكيد وتثبيت للهوية الوطنية للادارات والمؤسسات”.

وأشار هاشم الجمة الى ان “القوانين وجدت في الأساس لخدمة الناس في اوطانهم، فكيف اذا كنا على هذه الارض في مواجهة مواقع العدو الاسرائيلي التي يحتلها في مزارع شبعا، وعلى بعد أمتار من مركز طبي يقدم الخدمات للناس المتشبثين بأرضهم، رغم قهر الاحتلال الذي يستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وظلم الحرمان”.

واضاف هاشم “لكل القوانين استثناءات في الظروف الاستثنائية وهذا ما نطالب به لمنطقة العرقوب ولولا صمود الناس وثباتهم على هذه الارض ما كانت عاصمة ولا حكومة”، وتابع “ما جرى الاسبوع الماضي تجاه مركز الرحمة في شبعا نتمنى ان يكون عابرا لانه حاجة للناس في الوقت التي غابت مؤسسات الدولة عن القيام بدورها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام