الشيخ دعموش: لمواجهة التدخل الاميركي بالشأن المالي اللبناني

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على ان مسؤولية الدولة رفع الاسباب التي تؤدي بالشباب وبعموم الشعب اللبناني الى اليأس والاكتئاب او الى الانتحار او الى الهجرة وتوفير فرص العمل للشباب وخلق حوافز تشجع هذه الشريحة على الفاعلية والانتاج ومعالجة الازمات التي تشكل ضغطا وعبئا على المواطنيين.

وقال الشيخ دعموش في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “البلد فيه الكثير من الطاقات والإمكانات والقدرات ولكنه بحاجة إلى حسن إدارة”، وتابع ان “ضعفنا هو في سوء إدارة هذا البلد وفي المشاكل الاقتصادية والمالية التي تفاقمها الولايات المتحدة الاميركية من خلال الحرب الاقتصادية والعقوبات والاجراءات التي تفرضها على البنوك والمصارف والمؤسسات والاشخاص بهدف الابتزاز السياسي وفرض الهيمنة على لبنان”.

واعتبر الشيخ دعموش ان “المطلوب لمواجهة هذه التحديات والمشكلات، وخصوصا مشكلة التدخل الاميركي بالشأن المالي اللبناني، اتخاذ موقف وطني جامع يرفض وضع لبنان تحت رقابة ووصاية اميركية، ويضع حدا للهيمنة المالية الاميركية على البلد”، واضاف ان “على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها على صعيد معالجة الوضع المالي والاقتصادي والاسراع في معالجة ملف التلاعب بسعر العملة الوطنية وسائر الملفات الشائكة وذلك باعتماد سياسات واجراءات مالية واقتصادية تحمي الليرة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام