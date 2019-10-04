العلامات الأولى لسرطان الكبد

في المراحل المبكرة من سرطان الكبد، قد تحدث علامات غير واضحة للمرض يسهل ملاحظتها مع الانتباه بعناية لجسمك، وفقا لموقع “ميديك فوروم”.

وفقا للخبراء، قد يكون أحد أعراض سرطان الكبد هو النفور المفاجئ من الغذاء، ونتيجة لذلك، انخفاض في الشهية وفقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يدل التعب السريع وارتفاع درجة الحرارة وظهور رعاش في الأصابع إلى ورم خبيث.

وعدد الخبراء ثلاث علامات أخرى مميزة لأي نوع من أنواع الأورام. لذا، يجب عليك استشارة الطبيب في حالة التعرق الشديد في الليل، مع ظهور ورم في السلاميات القصوى للأصابع وظهور بحة الصوت دون سبب واضح.

المصدر: سبوتنيك