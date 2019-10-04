عودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 14:30

عودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

منذ 1 ساعة 4 October، 2019
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