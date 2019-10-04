المرجعية الدينية في العراق: على الحكومة ان تنهض بواجباتها وتخفف معاناة المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 14:30

المرجعية الدينية في العراق: على الحكومة ان تنهض بواجباتها وتخفف معاناة المواطنين

منذ 2 ساعة 4 October، 2019
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