اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية تعقد اجتماعاً جديداً لها اليوم في السراي الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 12:28

اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية تعقد اجتماعاً جديداً لها اليوم في السراي الحكومي

منذ 45 mins 4 October، 2019
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