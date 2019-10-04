اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية تعقد اجتماعاً جديداً لها اليوم في السراي الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 12:28
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اجتماع جديد اليوم للّجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية في السراي الحكومي
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية تعقد اجتماعاً جديداً لها اليوم في السراي الحكومي
منذ 45 mins
4 October، 2019
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