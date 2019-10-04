وزير المهجرين اعلن اقفال بند الاخلاءات والبدء بالاعمار والترميم: اقفال الوزارة خلال 3 سنوات

أعلن وزير المهجرين غسان عطاالله، في مؤتمر صحافي، “اقفال بند الاخلاءات، والبدء ببند الاعمار والترميم للمتضرر، وقال: “نتجه خلال 3 سنوات إلى اقفال الوزارة”.

واضاف: “بدأنا بملف الاخلاءات بأربعة أنواع كشوفات للدقة والشفافية ووصلنا الى النتيجة الأفضل وما زال لدينا 128 ملفا للمتابعة ونؤكد أننا سنبقى طيلة ولايتنا بالوزارة على أحسن علاقة بصندوق المهجرين”.

واشار الى اننا ” لم نأخذ أي ملف جديد بل نعالج ملفات موجودة من قبل وعمرها عشرات السنين وتمكنا من خفض عدد الملفات وهذا ما يوفر مبالغ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام