الطقس مستقر يتقلب تدريجيا الاحد مع انخفاض في الحرارة وأمطار محلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرراة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام