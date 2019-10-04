إجتماع لنقابة اصحاب المحطات وموزعي المحروقات لمتابعةِ المستجدات الطارئة في قطاع المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 12:30

إجتماع لنقابة اصحاب المحطات وموزعي المحروقات لمتابعةِ المستجدات الطارئة في قطاع المحروقات

منذ 52 mins 4 October، 2019
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