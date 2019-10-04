النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

ارتفعت العقود الآجلة للنفط قبيل نهاية الأسبوع لكنها تظل متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الوقود، وعلى الرغم من أن السعودية قالت إنها استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات وقعت في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 57.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 52.54 دولار للأوقية.

لكن في الأسبوع، انخفض برنت 6.6 بالمئة مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر كانون الأول. وخام غرب تكساس الوسيط متراجع بنسبة ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أكبر هبوط منذ يوليو تموز.

وأُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف يوم الخميس إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يوم الخميس إن أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات على منشأتين تابعتين للمملكة الشهر الماضي مما أدى إلى تعطل ما يزيد على خمسة بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

لكن بيانات صادرة في الآونة الأخيرة بشأن تباطؤ أنشطة إنتاج النفط الصخري والحفر في الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم للخام.

المصدر: رويترز