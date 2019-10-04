قوى الأمن الداخلي : ضبط 1074 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 10:18
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نحن جميعاً نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة ولذلك ممنوع الفشل
رئيس الحكومة سعد الحريري: سنعمل على إنهاء مشروع الموازنة خلال المهلة الدستورية ولا توجد أزمة ثقة مع الرئيس عون
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: ارتفاع سعر الصرف سببه زيادة طلب الصيارفة على الأوراق النقدية
نقابة الصرافين في لبنان: نرفض تحميلنا نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الاجنبية
اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية تستكمل بحث الإجراءات الإصلاحية برئاسة الحريري
العراق: حظر للتجوال في العاصمة بغداد على خلفية أعمال عنف خلال تظاهرات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يدعو لعدم السماح بتعطيل الحكومة لحسابات مرحلية
المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق: تنحية ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس وهدر المال العام
الخارجية الإيرانية: لدى إيران الثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع
مراسل المنار: قوة خاصة في جيش الاحتلال تخطف 3 أشقاء فلسطينيين من بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة
الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة (المصالحة خيار شعبنا) في اطار مسيرات العودة
محمود عباس: موعد إجراء الانتخابات العامة تأخر كثيراً بعد محاولتنا إجراءها من دون أن ننجح لكننا سنبقى نحاول
بني غانتس: الشيء الجيد والصحيح "للمواطنين الإسرائيليين" أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولاً بهم وليس بلوائح الاتهام ضده
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو: 95 بالمئة من مشاكل "إسرائيل" الأمنية سببها إيران
الرئيس فلاديمير بوتين: عملياتنا في سوريا أدت إلى تراجع كبير للعنف وأتاحت إطلاق العملية السياسية في البلاد
وزير الخارجية الروسي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تزيد من زعزعة الاستقرار وتؤدي إلى التصعيد وإخراج الوضع عن السيطرة
شركة النفط اليمنية تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة احتجاز العدوان السعودي الأميركي لسفن المشتقات النفطية
الحرس الثوري الإيراني: إفشال مخططات لأجهزة أمن اسرائيلية وعربية لاغتيال اللواء قاسم سليماني
مقتل 4 من أفراد الشرطة الفرنسية في عملية طعن نفذها رجل واحد داخل مقر للشرطة في العاصمة باريس
كبير مفاوضي كوريا الشمالية يتوجه إلى السويد لإجراء مباحثات نووية مرتقبة مع الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن على الصين وأوكرانيا فتح تحقيق حول تورط بايدن وابنه في صفقات فساد
واشنطن تصادق على بيع أوكرانيا صواريخ تحدث عنها ترامب مع نظيره الأوكراني زيلينسكي في اتصالهما
البنتاغون يعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل ترامب
نواب أوروبيون يعتبرون أن مقترحات بريطانيا بشأن بريكست "لا تمثل أساساً لاتفاق لأنها قاصرة" في عدة جوانب
مفوض أوروبي: وقف انطلاق المهاجرين من تركيا "حاجة ملحة" حيث زادت عمليات التهريب خلال الأشهر الماضية
وزارة التجارة الاميركية تفرض رسوما جديدة على الواردات الصينية
رئيس الوزراء الروسي يتهم اميركا بالسعي لفرض حصار نفطي على كوبا
احصاءات غرفة التحكم في لبنان: قتيل و23 جريحا في 16 حادثا خلال الـ 24 ساعة الماضية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قوى الأمن الداخلي : ضبط 1074 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار
منذ 1 ساعة
4 October، 2019
لبنان
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