كيف يمكن للنوم إنقاذ حياتك؟

كشفت دراسة جديدة أن النوم أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة، قد يضاعف خطر الموت بسبب أمراض القلب أو السرطان، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية، وبالنسبة للبالغين الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، فإن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يزيد بثلاثة أضعاف من خطر الموت بسبب السرطان.

وقال فريق البحث من كلية ولاية بنسلفانيا للطب، إنه يجب على الأطباء توصية “بروتين نوم جيد لمرضاهم” الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتوصي المؤسسات الصحية البالغين، بالنوم بين سبع وتسع ساعات كل ليلة للحفاظ على صحتهم.

وتبين أن النوم غير الكافي يزيد من مخاطر العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

وأوضح كبير الباحثين خوليو فرنانديز ميندوزا في قسم الطب النفسي في كلية بنسلفانيا للطب: “تشير دراستنا إلى أن النوم الطبيعي قد يكون وسيلة وقائية لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف والمخاطر الصحية، ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء المزيد من البحث لفحص ما إذا كان تحسين وزيادة النوم من خلال العلاجات الطبيعية أو السلوكية يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر”.

المصدر: ديلي ميل