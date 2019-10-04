ترامب يعين مبعوثا خاصا لصربيا وكوسوفو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه عين مبعوثا خاصا لدعم المفاوضات بين صربيا وكوسوفو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم عزمه على تعيين ريتشارد غرينيل من كاليفورنيا، بصفة مبعوث الرئيس الخاص لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو”.

ولا تزال العلاقات بين صربيا وإقليمها السابق متوترة بعد عقدين على حرب كوسوفو التي أدت إلى انفصال بريشتينا ومن ثم إعلانها الاستقلال، وترفض بلغراد الاعتراف بكوسوفو ولا تزال تعتبرها إقليمها الجنوبي.

وستضاف هذه المهمة الجديدة إلى مهمات غرينيل (53 عاما) الذي يتولى كذلك منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا منذ نيسان/أبريل 2018.

وشغل غرينيل منصب المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إبان ولاية جورج بوش الابن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية