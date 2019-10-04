التحكم المروري: جريح باصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على أوتوستراد الضبية باتجاه النقاش وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2019 - 08:00

التحكم المروري: جريح باصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على أوتوستراد الضبية باتجاه النقاش وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 52 mins 4 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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