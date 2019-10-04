وفد من العشائر السورية في الأردن يبحث مع دمشق العودة إلى سوريا

أعلن أعضاء وفد من العشائر السورية المهجرة في الأردن، خلال لقاء مكع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، شفيق ديوب، اليوم الخميس، تطلعهم للعودة إلى سوريا في القريب العاجل.

وأوضح أعضاء الوفد المؤلف من عدد من شيوخ العشائر السورية، أنهم اضطروا لمغادرة سوريا بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية التي خطفت وقتلت أبناءهم ودمرت منازلهم، مشددين على استعدادهم للعودة إلى بلدهم.

من جهته، أكد ديوب لأعضاء الوفد، أن عودة المهجرين السوريين إلى البلاد تأتي على رأس أولويات الدولة السورية، وهي مستعدة لتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لعودتهم، لافتا إلى عودة عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية.

ودعا ديوب السوريين الموجودين في الأردن إلى العودة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن دمشق لن تتخلى عن أبنائها وتعمل بجد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وعاد آلاف اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء في الأردن، خلال الأشهر الماضية عبر معبر نصيب الحدودي إلى مدنهم وقراهم، بعدما استعاد الجيش السوري السيطرة عليها.

كما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في سبتمبر الماضي، عودة 153 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم عبر مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه، مؤكدة التزام عمان بمبدأ العودة الطوعية للاجئين وتسهيل الإجراءات والوثائق اللازمة لمغادرتهم المملكة.

المصدر: سانا