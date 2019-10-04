مرشحة لرئاسة منظمة الطاقة الذرية: الاتفاق النووي مع إيران يمكن إنقاذه

قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه.

وأضافت مارتا زياكوفا، المرشحة لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنه يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات.

وأفادت مارتا زياكوفا بأن “الأطراف المتبقية.. وتضم روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، والتي ما زالت ملتزمة بالاتفاق، يمكنها إيجاد سبيل لمساعدة إيران في هذا الموقف الصعب لإظهار أن الاتفاقات يجب أن تُحترم”.

وتابعت بالقول إن “إيران لم تحصل حتى الآن على الكثير كي تلتزم بجانبها من الاتفاق، لكن يتعين أن تعود للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق”.

وصرحت زياكوفا في مقابلة بأنه “كان من المؤسف جدا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دون أي مفاوضات، لكن كان من المؤسف كذلك أن تبدأ إيران في انتهاك التزاماتها النووية.. لذلك، نجد أنفسنا الآن وسط دائرة مفرغة يتطلب كسرها حلا سياسيا”.

المصدر: وكالات