مدافعون عن البيئة يلطخون مقر وزارة بريطانية بطلاء أحمر

استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير المناخ، اليوم الخميس، سيارة إطفاء في رش طلاء أحمر على واجهة وزارة المالية البريطانية.

وقاد النشطاء السيارة إلى مقر وزارة المالية ورشوا المبنى بالدهان الأحمر من خرطوم مياه، لكنهم في لحظة معينة فقدوا سيطرتهم على الخرطوم.

وبعد ذلك وقف 4 من النشطاء على ظهر سيارة الإطفاء التي كُتب عليها “أوقفوا تمويل تدمير المناخ”.

وقالت جماعة “إكستينكشن ريبليون” المعنية بالدفاع عن البيئة إن أعضاءها رشوا 1800 لتر من الطلاء على مبنى الوزارة. كما كتبوا جملة “أوقفوا تمويل تدمير المناخ” بالدهان على حوائط المبنى.

المصدر: وكالة رويترز