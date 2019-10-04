سفينة “ياووز” التركية تواصل أعمال التنقيب عن النفط شرقي المتوسط

أعلنت تركيا الخميس، أن سفينة التنقيب التركية “ياووز” تسير نحو بئر “غوزال يورت-1” لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في تغريدة له على حسابه في “توتير”، إن “سفينة ياووز في رحلة جديدة، فهي تتجه والعلم التركي يرفرف فوقها إلى بئر (غوزال يورت -1) لإجراء تنقيب فيها، وهي تقع في الجزء البحري من شمال قبرص”.

وشدد دونماز على أن “أنقرة لن تتوقف، في سبيل تقديم مواردها الطبيعية لخدمة شعبها”.

ووفق وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن سفينة “ياووز” ستواصل أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية يناير 2020.

يشار إلى أن تركيا أعلنت في وقت سابق مواصلة سفنها الثلاث، وهي “ياووز” و”فاتح” و”بربروس”، أعمال التنقيب في البحر الابيض المتوسط، مؤكدة أن السفينة الرابعة “أوروج ريس” ستصل قريبا إلى البحر.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة في شرقي المتوسط.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي (يوناني) في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

المصدر: وكالة الاناضول