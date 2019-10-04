الجزائر تؤكد تقارب وجهات نظرها مع واشنطن حول الأزمة الليبية

كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، الخميس، عن وجود “تقارب في وجهات نظر” بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وجاءت تصريحات بوقدوم للصحافة بالجزائر العاصمة، عقب المحادثات التي أجراها مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريشار نورلند، والتي وصفها بـ”المثمرة”.

وحسب الوزير، فإن هذا اللقاء سمح بتبادل الرؤى بشأن الوضع في ليبيا، والتطرق إلى مساعي المجتمع الدولي للوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها ليبيا منذ 2011.

من جهته، أعرب نورلند عن رغبة بلده في “تعميق المحادثات مع الجزائر” حول الأزمة الليبية، باعتبار أن الجزائر “على دراية بالوضع في هذا البلد، وتستطيع مساعدتنا على فهمه بشكل أفضل”.

المصدر: وكالات