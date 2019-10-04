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October 4 2019 - 05:28

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ على خلفية مظاهرات ضد ارتفاع أسعار المحروقات

منذ 2 ساعة 4 October، 2019
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أخبار دولية - الاكوادور

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد على خلفية موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.

وقال موريني، في كلمة مسجلة ألقاها بهذا الصدد: “بهدف حماية النظام والهدوء وأمن المواطنين والسيطرة على هؤلاء الذين يحاولون بث الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني”.

وأشار رئيس الإكوادور مع ذلك، متوجها إلى المتظاهرين، إلى أن حكومة بلاده مستعدة دائما للحوار من أجل حل المشاكل العالقة.

وشهدت أنحاء الإكوادور المختلفة، يوم الخميس، إضرابا عاما للعاملين في قطاع النقل، الذين يحتاجون على إلغاء الإعانات الحكومية للوقود، والتي جرى تقديمها منذ 4 عقود، مما أسفر عن ارتفاع حاد لأسعار الديزل والبنزين.

وأفاد وزير الداخلية، ماريا رومو، بأن قوات الأمن اعتقلت 19 شخصا لعرقلة الطرق وارتكاب جرائم أخرى، في الوقت الذي خرج فيه آلاف الأشخاص إلى الشوارع حيث أحرقوا الإطارات ورددوا شعارات مناهضة للسلطات.

المصدر: وكالات

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