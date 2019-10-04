البرلمان الأوروبي يرفض عرض جونسون الأخير بشأن “بريكست”

رفضت لجنة مختصة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، حزمة الاقتراحات التي قدمها أمس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كعرض أخير بشأن شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.

وشددت لجنة التنسيق الخاصة بشأن “بريكست” في البرلمان في بيان لها على أن اقتراحات جونسون بشأن ملف الحدود الإيرلندية (وهي أهم مسألة خلافية في المفاوضات بين لندن وبروكسل) لا تقترب، ولو حتى من بعيد، مما يعتبره الاتحاد الأوروبي صفقة مقبولة كبديل عن آلية “باكستوب” الخاصة ببقاء إيرلندا الشمالية جزءا من الاتحاد الجمركي الأوروبي أثناء الفترة الانتقالية.

وأبدت اللجنة مخاوفها البالغة إزاء عرض جونسون، واصفة إياه بـ “مقترحات اللحظة الأخيرة”، مشيرة إلى ضرورة أن تركز أي صفقة على ضمان سلام واستقرار جزيرة إيرلندا وحماية المدنيين والنظام القانوني الأوروبي.

وتتعلق مخاوف البرلمان الأوروبي باقتراح جونسون تنظيم التفتيشات الجمركية عند الحدود الإيرلندية، وبأن المشرعين الأوروبيين يعتقدون أن العرض غير مكتمل ولا يتطرق إلى المشاكل الحقيقية التي تتطلب حلا.

وأعلن جونسون أمس أن حكومته، إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي مقترحاته الأخيرة، لن تتفاوض مجددا مع بروكسل بل ستمضي قدما في الانسحاب من التكتل الأوروبي دون أي اتفاق، وذلك دون أن يوضح كيف ينوي تجاوز القانون الذي تبناه البرلمان البريطاني، والذي يمنع “بريكست بلا اتفاق”.

المصدر: وكالات