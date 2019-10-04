بومبيو يتحدث عن “الخطوة الأولى” التي يجب اتخاذها لوقف النزاع في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لوقف الصراع في ليبيا تتمثل في التخلي عن تقديم الأسلحة وأي أنواع من الدعم العسكري لأطراف المواجهة.

وقال بومبيو، في مقابلة مع صحيفة “La Stampa” الإيطالية، نشر نصها الأربعاء على حساب الخارجية الأمريكية: “الوضع معقد. وأعتقد أن الخطوة الأولى تكمن في دفعنا جميعا من يوفر الأسلحة والذخائر والقدرات من الخارج لأي طرف على الأرض لوقف القيام بذلك ولكي نخفض تدفق أدوات العنف إلى ليبيا”.

وأضاف بومبيو: “أعتقد أن هذا الأمر يخدم مصلحة جميع الدول المجاورة، تونس والجزائر ومصر، وبالتأكيد الشعب الليبي”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن تقديم مثل هذا الدعم “يخلق الأمل للقادة الذين يرون بفضله أنهم يستطيعون الانتصار عسكريا” في النزاع المستمر بليبيا.

وتابع بومبيو: “أعتقد أن العالم توصل إلى الاعتراف، وفي الواقع معظم هذه البلدان تعترف، بأن الحل في ليبيا سيكون سياسيا. هذا ما نحتاج الوصول إليه في أسرع وقت ممكن”.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى “لتطهيرها من الإرهابيين”، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

المصدر: وكالات