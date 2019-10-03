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October 3 2019 - 23:40

اتحاد الكتاب اللبنانيين ينتخب هيئته الادارية الجديدة

منذ 2 ساعة 3 October، 2019
اتحاد الكتاب اللبنانيين
ثقافي وديني - صفحات منوعة

جرت بعد ظهر اليوم انتخابات الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب اللبنانيين في قصر الاونيسكو في بيروت باشراف نائب الامين العام الشيخ فضل مخدر والشاعر الامير طارق آل ناصر الدين والشاعر جورج شكور والاديبة وفاء يونس.
ونتيجة العملية الانتخابية فاز السادة:الاستاذ الدكتور محمد توفيق ابو علي، الدكتور احمد نزال،الدكتور عدنان بدر،الاستاذ بسام ضو،الاستاذ مكرم غصوب،الدكتور ريمون غوش،الدكتور سديف حماده،الدكتورة وداد الايوبي، الاستاذ خليل عاصي ، الاستاذ عدنان البرجي،الاستاذة سناء البنا،الدكتور جهاد بنوت،الدكتور الياس زغيب ،الاستاذ سليم علاء الدين ،الاستاذ حسيب قانصوه.
هذا وسوف يجتمع الفائزون الاسبوع القادم لتوزيع المهام وفق احكام النظام الداخلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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