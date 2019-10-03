الحريري خلال إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030: مشكلتنا في البلد سياسية

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “مشكلتنا في البلد سياسية، وفي خلافاتنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتجاوز هذه الخلافات وننهض بالبلد”، وقال: “إن المطلوب منا اليوم كلبنانيين وكحكومة هو أن نطور أنفسنا ونغير بعض القوانين القديمة لكي نخرج البلد من الوضع الاقتصادي المتردي”.

وشدد الرئيس الحريري خلال رعايته بعض ظهر اليوم في السراي الحكومي إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030 على أن “التنمية المستدامة هي فعليا الطريقة الوحيدة والذكية في الاستثمار التي يجب أن نتبعها في كل الوزارات والقطاعات بالدولة لتطوير أنفسنا والنهوض بالوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام