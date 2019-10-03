الأمم المتحدة قلقة بشأن مسألة عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس الى الجمعية العامة (مكتب الأمين العام للامم المتحدة) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 23:40

الأمم المتحدة قلقة بشأن مسألة عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس الى الجمعية العامة (مكتب الأمين العام للامم المتحدة)

منذ 3 ساعة 3 October، 2019
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