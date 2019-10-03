شركة النفط اليمنية: نحن أمام ابواب كارثة انسانية نتيجة لقرصنة تحالف العدوان البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 20:12
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نحن جميعاً نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة ولذلك ممنوع الفشل
رئيس الحكومة سعد الحريري: سنعمل على إنهاء مشروع الموازنة خلال المهلة الدستورية ولا توجد أزمة ثقة مع الرئيس عون
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: ارتفاع سعر الصرف سببه زيادة طلب الصيارفة على الأوراق النقدية
نقابة الصرافين في لبنان: نرفض تحميلنا نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الاجنبية
اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية تستكمل بحث الإجراءات الإصلاحية برئاسة الحريري
المحكمة العسكرية تستمع إلى إفادة مزيد من الأسرى المحررين بشأن قضية العميل عامر فاخوري
العراق: حظر للتجوال في العاصمة بغداد إثر مقتل أكثر من 15 شخصاً بينهم شرطي خلال تظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق: تنحية ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس وهدر المال العام
الخارجية الإيرانية: لدى إيران الثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع
مراسل المنار: قوة خاصة في جيش الاحتلال تخطف 3 أشقاء فلسطينيين من بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة
محمود عباس: موعد إجراء الانتخابات العامة تأخر كثيراً بعد محاولتنا إجراءها من دون أن ننجح لكننا سنبقى نحاول
بني غانتس: الشيء الجيد والصحيح "للمواطنين الإسرائيليين" أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولاً بهم وليس بلوائح الاتهام ضده
الرئيس فلاديمير بوتين: عملياتنا في سوريا أدت إلى تراجع كبير للعنف وأتاحت إطلاق العملية السياسية في البلاد
وزير الخارجية الروسي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تزيد من زعزعة الاستقرار وتؤدي إلى التصعيد وإخراج الوضع عن السيطرة
شركة النفط اليمنية تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة احتجاز العدوان السعودي الأميركي لسفن المشتقات النفطية
الحرس الثوري الإيراني: إفشال مخططات لأجهزة أمن اسرائيلية وعربية لاغتيال اللواء قاسم سليماني
رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري: التخطيط لاغتيال سليماني أعد له على مدى سنوات في محافظة كرمان جنوب شرق إيران
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: سنواصل احتجاز سفنهم حتى يشعروا بالندم ولن يستطيعوا ارتكاب أي حماقة
مقتل 4 من أفراد الشرطة الفرنسية في عملية طعن نفذها رجل واحد داخل مقر للشرطة في العاصمة باريس
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
شركة النفط اليمنية: نحن أمام ابواب كارثة انسانية نتيجة لقرصنة تحالف العدوان البحرية
منذ 2 ساعة
3 October، 2019
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