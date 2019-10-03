شركة النفط اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز السفن النفطية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 20:12

شركة النفط اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على احتجاز السفن النفطية

منذ 2 ساعة 3 October، 2019
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