شركة النفط اليمنية: نتوقع توقف خدمات كافة القطاعات الحيوية خلال الأيام القليلة القادمة بسبب انعدام المواد البترولية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 20:12

شركة النفط اليمنية: نتوقع توقف خدمات كافة القطاعات الحيوية خلال الأيام القليلة القادمة بسبب انعدام المواد البترولية

منذ 2 ساعة 3 October، 2019
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