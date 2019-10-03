فرنسا :مقتل 4 شرطيين في هجوم على مقر الشرطة في باريس (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2019 - 16:18

فرنسا :مقتل 4 شرطيين في هجوم على مقر الشرطة في باريس (ا ف ب)

منذ 28 mins 3 October، 2019
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